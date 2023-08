Murió ahogada hija de Luis Ángel el Flaco, cantante mexicano: "Es el dolor más grande"

Hay luto en la música regional de México. María Fernanda, hija del cantante Luis Ángel el Flaco, murió ahogada, al parecer, en una playa de Mazatlán, ciudad del estado de Sinaloa. El artista confirmó el lamentable suceso a través de un comunicado.



"Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido. Más adelante podré responderlos", expresó Luis Ángel el Flaco.

Aunque el cantante no dio detalles de cómo falleció la joven de 21 años, medios locales aseguraron que ella perdió la vida después de que ingresó, junto con una amiga, en la playa Cerritos, de Mazatlán. Pese a los esfuerzos de salvavidas, la hija de Luis Ángel el Flaco partió.

Medios locales agregaron que el cuerpo de María Fernanda no pudo ser recuperado de inmediato. Horas después, la corriente del mar arrastró el cadáver y allí fue donde se confirmó su deceso.



Luis Ángel el Flaco, antes de su carrera en solitario, hizo parte de la banda Los Recoditos. Algunos de sus excompañeros expresaron su pésame ante la tragedia.

"No hay palabras de consuelo para usted y Maricruz. A mí, que me tocó conocer a su niña desde que estaba muy chiquita, la neta no lo puedo creer. Estamos con ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón, les mandamos nuestras más sinceras condolencias", escribió Samuel Epifanio, exmiembro de la agrupación.

"Mi más sentido pésame @luisangelelflaco para ti y toda tu familia. Dios tenga en su santa gloria a tu hija María Fernanda, descanse en paz. Te mando un fuerte abrazo, compa", agregó Geovanny Mondragón, exintegrante de Los Recoditos.