Murió Alan Rickman, actor que encarnó al profesor Severus Snape en Harry Potter

El actor británico Alan Rickman, una de las figuras más importantes del cine del Reino Unido, murió a los 69 años a causa de un cáncer, informó este jueves su familia.

Rickman es considerado uno de los actores del cine y el teatro más versátiles del Reino Unido y famoso en los últimos tiempos por interpretar al profesor Severus Snape en las películas de las aventuras del niño mago Harry Potter.

Publicidad

"El actor y director Alan Rickman ha muerto de cáncer a los 69 años de edad. Estaba rodeado de su familia y amigos", señaló un comunicado familiar.

Reconocido por su voz profunda, el actor saltó a la fama en el ámbito internacional en 1988 al interpretar a Hans Gruber en Die Hard (Jungla de cristal).

Rickman falleció meses antes del estreno de su nueva película titulada Eye in the sky, un thriller en el que ha trabajado junto a los actores Helen Mirren y Aaron Paul.

También había terminado de rodar otra película, Alice Through The Looking Glass, que será estrenada a finales de año.

Publicidad

El año pasado, el actor reveló que se había casado con su novia del colegio, Rima Horton, después de 50 años de convivencia.

Nacido el 21 de febrero de 1946 en el barrio londinense de Hammersmith, Rickman es conocido por trabajos notables en películas como Sense and Sensibility (Sentido y sensibilidad, 1995) o Truly Madly Deeply (1990).

Publicidad

Su interés por el arte dramático comenzó cuando estudiaba en el prestigioso colegio Latymer School de Londres, donde intervino en varias producciones escolares.

Rickman estudió en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres, a la que fue aceptado tras interpretar un pasaje de Ricardo III, del dramaturgo inglés William Shakespeare.

A partir de entonces inició una brillante carrera como actor, con trabajos como la película Rasputín (1996), sobre la vida de Grigori Rasputín y por la que recibió un premio Emmy y un Globo de Oro.

En teatro saltó a la fama con Las amistades peligrosas, una novela de Pierre Choderlos de Laclos, adaptada por Christopher Hampton y dirigida por Howard Davies.

Publicidad

También fue miembro de la Royal Shakespeare Company, lo que le permitió interpretar papeles Aquiles, en Troilo y Cresida; Hamlet, o Antonio, en Antonio y Cleopatra.