Murió Alexio ‘La Bruja’, reguetonero recordado por el tema ‘Tumba la casa’

Murió Alexio La Bruja, reguetonero de 34 años recordado por el tema ‘Tumba la casa’, y que se encontraba hospitalizado hace unos días. “No le tengo miedo a la muerte”, decía.



Víctor Alexis Rivera, verdadero nombre de Alexio La Bruja, reveló hace unos años que luchaba contra el cáncer de mama.

En declaraciones al medio Primera Hora, de Puerto Rico, el reguetonero manifestó que no le tenía miedo a la muerte, pero sí temía algo más.

“La muerte es algo que desde que naces tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mí”, manifestó Alexio La Bruja.

El artista de 34 años, recordado por el tema ‘Tumba la casa’, estaba hospitalizado y amigos como Anuel AA y Arcángel habían pedido a través de sus redes sociales "sangre, plaquetas y plasma" para el cantante.

El productor Pepe Quintana expresó: "Sabíamos tu condición, tu actitud de GUERRERO camuflajeaba ese dolor que cargabas día a día… como te dije cuando te vi, TE AMO BROTHER y cumpliste tu sueño de ser artista. Válgame, esto me duele mucho, para mí y para los míos eres familia; No encuentro más palabras, mi brother … 😔 DESCANSA EN PAZ".

Daddy Yankee, uno de los artistas con los que hizo colaboraciones, posteó: “Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mí será para toda la vida. Porque cada vez que hablábamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital me enseñaron mucho a cómo afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! Pa’l frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli, pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón ❤️. Descansa en paz!! 💔”

Farruko escribió: “😔 Vuela alto, goldo 🕊️ no sé ni qué decir, no tengo palabras, solo Dios sabe, te agradezco por darme la oportunidad de ser tu amigo y por permitirme ser parte de tus sueños, siempre te recordaré, fuiste un guerrero hasta el final, leyenda”.