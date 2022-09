Murió Carolina Vidal, exprometida de Pipe Calderón: “Todavía no me lo creo”

Carolina Vidal, quien estuvo comprometida con el cantante Pipe Calderón, murió en Milán, Italia. Así lo confirmó el mismo artista, quien a través de redes sociales lamentó lo ocurrido y se solidarizó con su familia.

“No sabía si hacer esta historia. Lamento mucho hacer este tipo de historias sobre todo cuando es de un ser querido que se va, una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia de que se murió, yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo”, aseguró.

Pipe Calderón le propuso matrimonio a Vidal en octubre de 2020. Su relación solo duró 10 meses.

En su momento, la empresaria contó que su ruptura “fue la suma de muchas cosas. Veníamos con problemas chiquiticos que fueron llenando la copa”, aseguró al programa Lo sé todo en febrero de 2021.

Sobre su repentino fallecimiento, Pique Calderón manifestó: “Llamé a la mamá, me dice que sí, que se murió, que estaba en Italia, ni siquiera quise preguntar muchos detalles por respeto”.

Finalmente, agregó que “no había hablado aquí la verdad porque me parece tenaz, nadie está preparado para ese tipo de cosas, así que les pido muchísimo respeto con la familia de Carolina, le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su santa gloria, a la familia mucha fortaleza”.