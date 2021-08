Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, a los 80 años

El baterista británico Charlie Watts , quien murió el martes a los 80 años, era conocido como el hombre tranquilo de los Rolling Stones empapados de escándalos, manteniendo el ritmo del legendario grupo de rock con su propio estilo constante.

La expresión inexpresiva de Watts y los ritmos metronómicos formaron una parte integral de las actuaciones clásicas de la banda, contrarrestando la energía en el escenario y el carisma del cantante Mick Jagger y las bromas entre los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood.

Mientras que los otros miembros se hicieron conocidos por lo que el periódico británico Daily Mirror describió como "rupturas matrimoniales, adicción, arrestos y reyertas furiosas", Watts vivía tranquilamente con su esposa de más de 50 años, Shirley Shepherd, en una ganadería en la remota campiña de Devon.

"A través de cinco décadas de caos, el baterista Charlie Watts ha sido la calma en el centro de la tormenta de los Rolling Stones, dentro y fuera del escenario", escribió The Mirror en 2012.

Fue tratado en la década de 1980 por abuso de alcohol y heroína, pero dijo que los había dejado con éxito.

"Fue muy corto para mí. Simplemente me detuve, no me sentaba en absoluto", le contó al tabloide.

Destrozar habitaciones de hotel no era para Watts: "Nunca llené el estereotipo de estrella de rock", le dijo a la revista Rolling Stone en 1994. "En los 70, Bill Wyman y yo decidimos dejarnos crecer la barba y el esfuerzo nos dejó exhaustos".

Charles Robert Watts, nacido el 2 de junio de 1941 en Londres, descubrió el jazz alrededor de los 10 años, con artistas como Jelly Roll Morton y Charlie Parker.

Explorando la batería cuando era niño, convirtió un viejo banjo que tenía una cubierta de piel en un tambor, según el sitio web oficial de los Rolling Stones.

Pero no tenía una formación formal y aprendió viendo a grandes bateristas de jazz en los clubes de Londres, dice.

Después de estudiar arte, encontró un trabajo como diseñador gráfico y tocó con una variedad de bandas de jazz por las noches antes de unirse a los Rolling Stones en 1963.

A lo largo de su carrera con los Stones, Watts mantuvo activamente su amor por el jazz, como líder de un quinteto y tenteto de jazz, y de una banda de 32 miembros llamada Charlie Watts Orchestra.

A medida que los Rolling Stones envejecían, Watts se mostraba indiferente ante las perspectivas de que la banda se separara.

"Decir que este es el último programa no sería un momento particularmente triste, no para mí de todos modos. Seguiré como estaba ayer o hoy", dijo a New Musical Express (NME) en una entrevista de 2018, como la banda septuagenaria preparó otra gira.

Watts admitió abiertamente que a menudo pensaba en dejar el grupo.

"Solía ​​irme al final de cada gira. Trabajábamos seis meses en Estados Unidos y decía: 'Eso es, me voy a casa'. Dos semanas después, estás inquieto y tu esposa dice: '¿Por qué no vuelves al trabajo? Eres una pesadilla'", dijo.

Fue nombrado el duodécimo baterista más grande de todos los tiempos por Rolling Stone en 2016.

Diez años antes, la revista Modern Drummer lo eligió en el Modern Drummer Hall of Fame, junto con otros notables como Ringo Starr de The Beatles y Keith Moon of The Who.

Watts tuvo un roce con cáncer de garganta en 2004, y se recuperó por completo.

Se retiró de la gira por Estados Unidos pospuesta por Covid de los Stones, programada para septiembre de 2021, mientras se recuperaba de un procedimiento médico.

"Por una vez, mi tiempo se ha desviado un poco", dijo. "Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo", agregó.

La banda fue vista por última vez en el concierto 'One World: Together At Home' en abril de 2020, realizando una interpretación socialmente distanciada de su clásico de 1969 'You Can't Always Get What You Want'.

Watts se unió desde casa, tocando tambores "aéreos".