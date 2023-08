Murió David Ostrosky, actor mexicano de 'La casa de las flores', a los 66 años

Murió David Ostrosky tras una batalla contra el cáncer. El actor de 66 años tenía un tumor en el brazo que resultó ser maligno. Por tal razón, debió someterse a quimioterapias y alejarse de varios proyectos.



La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia en la red social X (Twitter).

"La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como 'El vuelo del águila' y 'La antorcha encendida', su último trabajo fue 'Vencer la ausencia'. Descanse en Paz", escribió la ANDI.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky.



Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”.



Descanse en paz. pic.twitter.com/DB8kPkvM4p — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) August 17, 2023

En 2022, David concedió una entrevista a Televisa y dio detalles acerca del tumor que tenía en el brazo. En mayo de ese mismo año le tuvieron que amputar la extremidad.



“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”, narró el actor.

¿Quién era David Ostrosky?

Publicidad

David Ostrosky tuvo una larga y exitosa carrera en la televisión, el cine y el teatro, destacando por sus papeles de villano en varias telenovelas de Televisa. Nació en la Ciudad de México, hijo de padre ruso y madre polaca que huyeron de las persecuciones políticas en sus países de origen.



Desde joven mostró su pasión por la actuación. Su debut en la pantalla chica fue en 1984, con la telenovela 'Principessa'. A partir de ahí, participó en más de 40 producciones televisivas, entre las que se encuentran 'Teresa', 'María Mercedes', 'María la del Barrio', 'El vuelo del águila', 'La antorcha encendida' y 'La casa de las flores'.

En el cine, Ostrosky tuvo una breve, pero memorable aparición en la película 'Como agua para chocolate', basada en la novela de Laura Esquivel y dirigida por Alfonso Arau. Estuvo casado con la también actriz Belinda Slomianski, con quien tuvo tres hijos: Ariela, Pedro y Aaron.