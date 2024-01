Murió David Soul, estrella de la serie Starsky & Hutch, a los 80 años

David Soul, un recordado actor y cantante estadounidense de la década de 1970, falleció a los 80 años el jueves 4 de enero, información que fue confirmada este viernes 5 de enero por su familia.



Soul es especialmente recordado por su papel del detective Kenneth 'Hutch' Hutchinson en la clásica serie policial de televisión 'Starsky & Hutch'. Por muchos años también trabajó como director, productor y cantautor.

Su esposa Helen Snell confirmó su muerte en los primeros días del año 2024, "después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de la familia", expresó en un comunicado, y agregó que, en vida, David Soul "compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo".

David Soul en Starsky & Hutch. Bert Reisfeld / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

"Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado", concluyó la ahora viuda del famoso actor.



Efectivamente, en medio de su gran éxito como actor, David Soul quiso explorar la música. Logró grabar cinco álbumes y luego lanzar un álbum recopilatorio. Todo esto en medio de su temporada radicado en el Reino Unido, donde recibió la nacionalidad británica en 2004.

De ese trabajo musical quedaron para la historia grandes éxitos como 'Don't Give Up On Us', lanzado en 1976, y 'Silver Lady', un año después, los cuales alcanzaron los primeros lugares en los listados de Gran Bretaña.

De hecho, la canción 'Silver Lady' se utilizó como banda sonora de un comercial del operador de autocares National Express de Gran Bretaña en 2014. En el comercial aparecía David Soul, con sus características gafas de sol de aviador, cantando al volante.



Además de 'Starsky & Hutch', David Soul también es recordado por sus papeles en 'Here Come The Brides', 'Magnum Force' y 'The Yellow Rose'. Durante su vida en el Reino Unido fue el protagonista de 'Jerry Springer: The Opera', un controvertido espectáculo sobre el presentador de televisión estadounidense que desembocó en un caso de blasfemia en los tribunales.

David Soul también era reconocido por su activismo social, en particular en torno a los animales, y en su vida personal tuvo seis hijos de matrimonios múltiples y siete nietos.