Murió el actor Billy Miller, de CSI y Hospital General, horas antes de su cumpleaños

Poco antes de su cumpleaños número 44, el actor estadounidense Billy Miller falleció. El mánager del famoso, recordado por sus actuaciones en series como All My Children, General Hospital y algunos episodios CSI, confirmó el deceso de Miller en un comunicado en la tarde del domingo 17 de septiembre.



La muerte de Billy Miller ocurrió de manera inesperada el pasado 15 de septiembre, sin embargo, la noticia se conoció hasta dos días después, en el comunicado de su mánager Marnie Sparer, el cual fue publicado el día en el que el actor cumplía un nuevo año de vida.

En el comunicado no se mencionan detalles de las causas de muerte del actor, pero sí se puntualiza que llevaba tiempo luchando con una enfermedad. "El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió", fue lo único que se señaló en el documento enviado a los medios.

La falta de detalles sobre la muerte de Billy Miller tiene a los seguidores del famoso especulando sobre lo que pudo haber vivido el actor en sus últimos momentos. Hay luto en el mundo del espectáculo y mensajes de despedida en las redes sociales con el #BillyMillerForever.

Billy Miller nació en Grand Prairie, Texas, el 17 de septiembre de 1979. Desde pequeño enfrentó las dificultades de una enfermedad llamada coalición tarsal, que afectaba el cartílago de sus tobillos. A pesar de ello, su sueño de ser actor se hizo realidad gracias a su talento y determinación.

En la industria del entretenimiento debutó como modelo de una de las agencias más importantes, pero su salto a la fama frente a las cámaras se dio cuando consiguió un papel para el programa de televisión All My Children en 2007.

Luego vinieron papeles más importantes en series como The Young and the Restless (2008 - 2014), Ringer (2011 - 2012), CSI: Crime Scene Investigation (2014), General Hospital (2014 - 2023), entre otras. En el cine participó en películas como Fatal Honeymoon (2012) y Bad Blood (2015).



Su talento lo hizo ganador de tres importantes premios Emmy. En los años 2010 y 2013 se llevó el galardón de la categoría Mejor actor de reparto en una serie de drama y en 2014 el de Mejor actor principal en una serie de drama, todos por su papel en la serie The Young and the Restless.

Seguidores del actor estadounidense están a la espera de que la familia o el mánager del actor revelen más detalles sobre las causas de muerte del famoso y el lugar en el que descansarán sus restos.