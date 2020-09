Murió el DJ Erick Morillo, creador de la canción ‘I like to move it’

View this post on Instagram

Very excited to be back in my home country Colombia this weekend playing @ambarclubbogota (Fri) and @prestigecentrodeeventos, Pereira (Sat). I always get a very special feeling coming home and playing shows! . Muy emocionado para regresar a mi pais Colombia este fin de semana jugando en @ambarclubbogota, (Viernes) y @prestigecentrodeeventos, Pereira (Sábado). ¡Siempre tengo un sentimiento muy especial en volver a casa y hacer Espectáculos!