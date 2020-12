Murió el papá de Paola Turbay tras perder la batalla contra el COVID

El 14 de diciembre pasado, Paola Turbay reveló que su papá estaba hospitalizado porque se había contagiado de coronavirus . “Quisiera estar con él, pero es imposible”, posteó.

Cuatro días después, la exseñorita Colombia compartió cómo creía que su papá había contraído la enfermedad.

Dijo que Gabriel Turbay había viajado en carro a Medellín “para nuestra reunión familiar de cada año. Todos nos hicimos el examen previo para evitar contagio. Es increíble, pero, controlando todas las variables, el virus se coló y casi lo mata”.

“ESTE VIRUS ES COSA SERIA. No es una ‘conspiración’ como algunos creen, tampoco es una ‘gripita’ ni algo que solo le sucede ‘a los demás’. Cada vez está más cerca y cada vez somos más vulnerables. Me preocupa terriblemente ver videos de fiestas privadas, ríos de gente en los corredores de centros comerciales y escuchar cómo planean la rumba de fin de año. Me aterra ver a la gente con la máscara mal puesta o ni siquiera puesta, como si fueran inmunes”, dijo para llamar la atención de quienes no han sido afectados aún por la pandemia.

En ese momento se mostró optimista porque su papá se estaba recuperando.

Días después volvió a postear una foto con velas prendidas en la que comentó: “En el año más duro de nuestra historia, salió a relucir lo mejor de cada persona. La vida nos puso a prueba y la solidaridad fue el común denominador. Doy gracias a todos por sus manifestaciones de cariño en estos días tan inciertos. Me han tocado el alma y me han hecho sentir muy acompañada a pesar de la distancia. ¡GRACIAS!”.

Publicidad

La misma Paola había comentado hace poco más de una semana que “el COVID-19 es una montaña rusa. En un solo día se puede pasar del malestar a cierto alivio, para luego sentir que ya no se puede más”.

Sin embargo, este lunes se conoció que Gabriel Turbay había perdido la batalla contra este enemigo invisible.