Murió el rapero Métricas Frías: “Toda la música quedará por siempre”

El manizalita Santiago Marín, conocido en el mundo del rap como Métricas Frías, y uno de los fundadores de ‘Doble Porción’, falleció el pasado viernes, confirmó la agrupación en sus redes sociales en las últimas horas.

“Hoy no es un día normal, porque decidiste irte. Aunque no entendemos tu decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito. Tantos momentos juntos, este viaje increíble, y toda la música quedará para siempre. Somos tus hermanos, tus amigos de verdad, porque estar rodeado de gente no significa muchas amistades y felicidad”, escribió ‘Doble Porción’ en sus redes sociales.

Métricas Frías tenía 27 años y una larga trayectoria en el rap. Hizo varias colaboraciones con artistas del rap de Medellín y con ‘Doble Porción’ lanzó cuatro álbumes: ‘Manzanas a la vuelta’, ‘Pineal’, ‘Juegos de azar’ y ‘El abrebocas’.

“Nos duele en lo más profundo no haber podido hacer más por ti, porque ver un hermano irse lentamente nos lastimó tanto como a ti mismo”, le dijeron sus compañeros.

Aunque no se ha hecho oficial, al parecer el joven sufría de una enfermedad mental y habría decidido quitarse la vida. De hecho, en los comentarios, fanáticos del grupo aseguran que el joven daba pistas de su condición en las letras de sus canciones.

“Nos quedamos con el recuerdo del niño noble que conocimos y la increíble persona que fuiste”, escribieron con dolor sus amigos.

