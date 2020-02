Murió exestrella infantil de ‘La niñera mágica’ luego de colapsar mientras trotaba

Raphael Coleman falleció a los 25 años por causa aún desconocidas ya que nunca tuvo problemas cardiacos. Interpretó a 'Eric' en Nanny McPhee.

La novelista Liz Jensen, su mamá, dio la triste noticia a través de un mensaje en Twitter en el que expresó: “Descansa en paz mi amado hijo Raphael Coleman. Murió haciendo lo que amaba, trabajando por la causa más noble de todas”. Añadió que “su familia no podría estar más orgullosa”.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020