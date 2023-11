Murió Geordie Walker, guitarrista y fundador de Killing Joke, a los 64 años

A través de sus redes sociales la banda de punk Killing Joke confirmó que su guitarrista y miembro fundador, Geordie Walker, falleció a los 64 años.

"Con extrema tristeza confirmamos que a las 6:30 a. m. del 26 de noviembre de 2023 en Praga, el legendario guitarrista de Killing Joke Kevin 'Geordie' Walker falleció después de sufrir un derrame cerebral. Estaba rodeado de familia. Estamos devastados. Descansa en paz hermano", escribieron en el comunicado.

La publicación de la agrupación inglesa recibió las reacciones de cerca de 15 mil fanáticos, quienes también lamentaron la muerte del artista que era reconocido por su talento para tocar el instrumento de cuerdas.

En 1978, la banda Killing Joke se conformó en Londres, Reino Unido, como una idea entre Geordie Walker junto al baterista Paul Ferguson y el cantante Jaz Coleman. Walker y Coleman fueron los únicos integrantes constantes en 45 años de la banda.

Además de establecer un sonido que fue inspiración para otras bandas como Metallica o Soundgarden, el éxito de Geordie Walker en la guitarra fue tal que el mismo Kurt Cobain en algún momento narró que tomó prestado el riff de Walker para crear su canción Come As You Are.

En redes sociales, son muchos los músicos y amigos que lamentan la muerte del guitarrista. Uno de los artistas que fue baterista de la agrupación, Martin Atkins, escribió: "Geordie Walker ha dejado el edificio".

Matthew Pinfield, reconocido presentador, le dedicó un texto en su cuenta de Instagram. "Sus canciones y riffs enormes como guitarrista fundador de Killing Joke son apreciados e influyentes, versionados por todo el mundo, desde Metallica a Foo Fighters. Jimmy Page era fan suyo. Kurt Cobain tomó prestado uno de sus riffs. Era un caballero y pasamos grandes momentos. Te echaremos de menos, viejo amigo".

Luca Signorelli, otra amiga cercana del guitarrista, comunicó en su cuenta de Facebook que "recibí una llamada telefónica, diciéndome que Kevin 'Geordie' Walker había muerto después de un derrame cerebral masivo el viernes pasado. No recuerdo ni un solo momento en el que Geordie estuviera cerca que fuera incómodo o aburrido. Geordie tenía fama de ser abrasivo y a veces brusco con la gente que intentaba acercarse a él, pero la realidad es que no quería perder el tiempo con gente que no le caía bien. Y 'gustar' o 'no gustar' era para Geordie una cuestión de instinto".