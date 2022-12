Murió Harry Dean Stanton, actor de ‘Alien’ y ‘Twin Peaks’

El artista de 91 años, conocido por su trabajo en casi 150 películas y series, falleció por causas naturales.

Gran amigo de Jack Nicholson, Sean Penn y Marlon Brando, Stanton falleció en un hospital de Los Ángeles.

"Murió de causa natural", indicó su agente John S Kelly.

Su interpretación de un padre con amnesia en la cinta "París, Texas" le dio a Wim Wenders la palma de Oro en Cannes en 1984.

Gangster en "Straight Time", "New York 1997", mecánico en "Alien, el octavo pasajero", falso evangelista en "El profeta del diablo", agente del FBI en "El Padrino II": Stanton no era un nombre reconocible, aunque su cara era inconfundible.

Este fumador y bebedor trabajó con David Lynch en la serie de culto "Twin Peaks", que recientemente estrenó una continuación 20 años después.

"Ahí se fue otro grande", escribió Lynch en Twitter.

Uno de sus más recientes trabajos fue como el poligámico patriarca Roman Grant en "Big Love" y prestó su voz para uno de los personajes de "Rango", con Johnny Depp.

Apasionado músico, también fundó el ecléctico "The Harry Dean Stanton Band" conocido por su mezcla de mariachi, jazz y otros géneros