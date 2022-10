Murió hijo del actor Tim Roth, que interpreta a La Abominación en ‘She Hulk’

Murió Cormac Roth, hijo del actor Tim Roth, que interpreta a La Abominación en la película ‘Hulk’ y la serie ‘She Hulk’. Aunque su fallecimiento se produjo el pasado 16 de octubre en EE. UU., su familia hizo pública la noticia hasta este 31 de octubre en un comunicado que ha sido divulgado por la revista Variety.

“Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad”, señala el texto sobre el hijo de Tim Roth.

“Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, añade el comunicado.

Cormac Roth reveló en julio de este año que en noviembre de 2021 había sido diagnosticado con cáncer en etapa 3.

“Lo he estado combatiendo a diario, echándole todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc. Se llama coriocarcinoma, es raro y ha logrado mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le lance. Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo”, expresó en su publicación.

No obstante, el hijo de Tim Roth afirmó que la enfermedad no le había “quitado la voluntad de sobrevivir o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en hablar porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa”.

“Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta, es el caos y nunca sabes cuándo vas a ser tú. Ponte bien y ve al médico”, expresó.