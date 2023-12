Murió Itziar Castro, actriz de Vis a Vis, a los 46 años: ¿qué le sucedió?

El mundo del entretenimiento está de luto luego de confirmarse la muerte de la actriz española Itziar Castro, a los 46 años. Fue conocida por interpretar a ‘Goya Fernández’ en la famosa serie ‘Vis a Vis’ y por su participación en películas como ‘Pieles’ y ‘Campeonas’.



Quien dio a conocer el deceso de la famosa fue la agencia Bedelka Talent. Por medio de su cuenta de Instagram (@bedelkatalent) escribió: “Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de Itziar Castro, grandísima actriz y mejor persona. Descansa en paz”.

Según fuentes consultadas por el diario El País de España, el pasado viernes 8 de diciembre la actriz estaba en unas pruebas de luz en la piscina municipal cubierta de la localidad de Lloret de Mar, en Gerona, cuando empezó a presentar problemas de salud.

Paramédicos llegaron al sitio para atenderla, pero a pesar de las maniobras de reanimación Itziar Castro murió. Preliminarmente se estima que la causa del fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio. Aún se espera el resultado de la autopsia para corroborar dicha teoría.

Horas previas a su deceso, la actriz había compartido en sus historias de Instagram su emoción por empezar un nuevo proyecto televisivo.

Sus fanáticos se mostraron incrédulos ante su partida y escribieron mensajes de condolencia en las redes sociales.

“¡Qué pena más grande tu marcha, Itziar! Qué buena eras, profesional y personalmente, con todo el mundo. Un placer coincidir contigo en varios proyectos”, “Tengo un nudo en el estómago. He mirado en varios sitios porque no me lo puedo creer. ¿Cómo puede una persona tener sentimientos y llorar su pérdida sin conocerla? Itziar, te extrañaremos mucho. Cuida a Concha Velasco (actriz que falleció recientemente) que ha sido tu última publicación” y “Gracias por todo lo que has hecho y representado para tantas personas mientras estabas aquí. No te olvidamos, Itziar. Descansa en paz”, se puede leer en Instagram.



Itziar Castro fue nominada en los Premios Goya a mejor actriz revelación por su papel en ‘Pieles’, donde interpretó a Itziar.

Desde el año 2002 participó en diferentes largometrajes, pero no fue hasta 2018 que su nombre se dio a conocer internacionalmente por su papel de ‘Goya Fernández’ en la serie ‘Vis a Vis’.