Murió Jacky Oh, reconocida estrella de televisión estadounidense

La reconocida creadora de contenido y estrella de televisión estadounidense Jacklyn Smith, mejor conocida como Jacky Oh, falleció el pasado miércoles, 31 de mayo de 2023, en la ciudad de Miami.

Según información emitida por el medio TMZ y replicada por la Revista People , la mujer de 32 años compartió en su cuenta de Instagram que viajó a la ciudad estadounidense para realizarse un “cambio de mamá”, no obstante, dicha publicación fue eliminada posteriormente.

Pese a que la noticia sobre el fallecimiento de Jacky Oh fue confirmada por fuentes cercanas, aún se desconocen cuáles fueron las causas de la muerte.

Jacky Oh, de 32 años, saltó a la fama tras su participación en el programa de MTV ‘Wild ‘N Out’, un proyecto audiovisual en el que los participantes deben improvisar diferentes sketches de rap o comedia. En este formato se enfrentan dos equipos que se diferencian por colores.

Jacky Oh llevaba 8 años de relación sentimental con el músico y actor DC Young Fly, a quien conoció en el programa. La pareja tuvo tres hijos llamados Nala, Nova y Prince.

La última publicación de Instagram de la creadora de contenido fue un video en el que podía verse a sus tres pequeños tomando una siesta al mismo tiempo.

“Cuando tus niños se duermen al mismo tiempo 🥺🥹😍😴 Así es, están derretidos. Etiqueta a una mamá 👇”, era el texto que acompañaba a la publicación.

Este espacio fue aprovechado por los internautas para dejar sus mensajes de condolencia hacia la influenciadora estadounidense.

“Descansa en paz”, “Jackie, lo lamento tanto. No tengo palabras”, “Tengo el corazón roto, yo veía sus videos con sus hijas. No imagino el dolor que debe estar sintiendo la familia”, mencionaron algunos usuarios de las redes sociales.

Asimismo, desde el programa MTV ‘Wild ‘N Out’ le enviaron un sentido mensaje a Jacky Oh.

"Estamos profundamente tristes por la muerte de Jacklyn Smith, conocida por el mundo como Jacky Oh, talentoso miembro de Wild 'N Out, cuyo impacto siempre será atesorado y echado de menos. Y lo más importante, era una tremenda madre de sus tres preciosos hijos. El grupo BET Media extiende sus condolencias a toda la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que amaron y se preocuparon por Jacky Oh en en estos difíciles momentos", expresaron.