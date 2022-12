Murió la actriz que interpretaba a madre de Sofía Vergara en Modern Family

Actuó en de dramas como el filme Lone Star (Estrella solitaria) y comedias como la serie televisiva Modern Family.

La actriz de origen cubano murió el martes en Los Ángeles de causas naturales tras una breve enfermedad, dijo su manager, Gina Rugolo. No proporcionó más detalles.

Peña, nacida en Elizabeth, Nueva Jersey, tuvo una trayectoria de más de cuatro décadas en Hollywood, donde actuó en películas como “La Bamba", “Down and Out in Beverly Hills" ("Un loco suelto en Beverly Hills"), “Jacob's Ladder" ("Alucinaciones del pasado") y "Rush Hour". En "Lone Star", de John Sayles, dio vida de manera memorable a una profesora de historia que reaviva un romance con un viejo amor, interpretado por Chris Cooper.

En la televisión apareció en series como L.A. Law, Dream On, Resurrection Blvd. y Modern Family, donde hizo el papel de la madre del personaje de Sofía Vergara, Gloria Delgado-Pritchett.

En la década de 1980 protagonizó la serie de comedia I Married Dora como un ama de llaves de El Salvador que se casa con su jefe para evitar la deportación.

También dio su voz para la cinta animada "The Incredibles" de Disney-Pixar y las series "Justice League" y "American Dad", de Seth MacFarlane.

Recientemente trabajó en el drama "Matador" de la cadena El Rey Network.

Le sobreviven su esposo Hans Rolla, su hija Fiona y su hijo Kaelan.