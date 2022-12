Murió la actriz y cantante Sara Montiel

En la noche del pasado domingo, cuando Carmen Grey, su representante, habló por teléfono con Sara Montiel, fallecida esta mañana en su domicilio madrileño del barrio de Salamanca a los 85 años, la actriz y cantante "estaba bien, animada y pensando que este lunes tenía que viajar a Oviedo" para una revisión oftalmológica.

Carmen Grey, que por encima de todo se considera "amiga" de Sara Montiel, no da crédito de lo ocurrido. "Anoche estaba perfectamente. Sara estaba bien. Tenía los achaques propios de su mujer de su edad, pero gozaba de buena salud".

El sábado, Carmen Grey recibió en su casa a Sara Montiel, una visita que no era infrecuente. "Vino a casa, ella sola en un taxi, estuvimos cenando juntas y luego viendo una película. Estuvimos toda la tarde juntas", recuerda.

"Hablamos también del homenaje que querían hacerle, por toda su carrera artística, en la próxima edición del Festival de Cine de Berlín. Le hacía mucha ilusión. Estuvo en casa hasta tarde, hasta las dos de la madrugada, aproximadamente, y se volvió a casa en un taxi", ha detallado.

Carmen Grey hacía estas declaraciones por teléfono, poco antes de llegar al domicilio de Sara Montiel, un espacioso ático situado en pleno barrio de Salamanca, en el que la actriz y cantante vivía desde hace años junto a sus hijos, Thais y Zeus, y el personal del servicio.

"Estoy muy triste por la noticia", reconocía su representante y amiga a los periodistas al llegar al domicilio de la artista, situado en la calle Núñez de Balboa esquina a Goya.

Según Carmen Grey, Sara Montiel tenía previsto viajar a Oviedo para someterse a una revisión oftalmológica en la clínica del doctor Fernández Vega, en donde el pasado mes de enero fue tratada de la lesión en un ojo que le produjo un accidente doméstico.

"Me contó lo del viaje y me preguntó qué película estaba viendo yo por televisión. Y las dos estábamos viendo la misma", "Siete almas", protagonizada por Will Smith, que programó La Primera de TVE.

Sara Montiel "estaba bien, normal -ha insistido Grey-. Me dijo que me fuera a acostar, que ella iba a hacer lo mismo" y hoy por la mañana la representante y amiga se ha levantado con "la tristísima noticia" de su fallecimiento.

A su domicilio se ha desplazado su amiga y actriz Marujita Díaz que solo ha comentado a su llegada "no hay derecho, no hay derecho".

Una vecina, Marina Pascual, ha asegurado que en los últimos días la había visto varias veces por la calle y estaba "tan bien y coqueta como siempre".

Madrid (España)