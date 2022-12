Murió la poeta Maya Angelou

La escritora superó la pobreza, la segregación racial y la violencia para convertirse, ha muerto. Tenía 86 años.

La universidad Wake Forest anunció su deceso en un comunicado de prensa el miércoles.

Su primer libro, la autobiografía "I Know Why the Caged Bird Sings" (en español, Sé por qué canta el pájaro enjaulado), fue el primer best-seller escrito por una mujer afroestadounidense.

En 1998, dirigió el filme "Down in the Delta", acerca de una mujer destrozada por la droga que vuelve al hogar de sus mayores en el delta del Mississippi.

Fue la poeta elegida para leer una obra original en la primera juramentación del presidente Bill Clinton en 1993. Su poema "On the Pulse of the Morning" tuvo una enorme difusión.