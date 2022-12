Murió legendario actor egipcio Omar Sharif

Su agente por años, Steve Kenis, dijo a The Associated Press que Sharif murió de un ataque cardiaco en un hospital en El Cairo. Había padecido del mal de Alzheimer.

Sharif también apareció en películas como "Funny Girl", "¡Che!" y "The Pink Panther Strikes Again" ("La pantera rosa ataca de nuevo").

Según adelantaron varios medios egipcios, Sharif falleció en un hospital del barrio de Heluán, en el sureste de la ciudad, donde llevaba ingresado casi un mes.

El arqueólogo egipcio y exministro de Antigüedades Zahi Hawas, amigo íntimo de Sharif, explicó al diario estatal Al Ahram que el actor sufría de pérdida total de apetito.

Su negativa a ingerir alimentos llevaron a su hospitalización, debido al deterioro de su estado de salud, que se había agravado por la enfermedad de Alzheimer que sufría.

Está previsto que su funeral se celebre el próximo domingo.

Nació en la ciudad mediterránea de Alejandría el 10 de abril de 1932, y estudió interpretación en Londres en la Royal Academy of Dramatic Art.

Allí conoció al director egipcio Yusef Chahine, que le dio un papel en "Sera fil Wadi" (1954), película con la que debutó en el cine y en el Festival de Cannes de 1955.

Pasó a la historia del cine por su papel en "Lawrence of Arabia" (1962) junto a Peter O'Tool, y por protagonizar en 1965 "Doctor Zhivago", ambas cintas dirigidas por David Lean.

El actor fue dos veces candidato al Oscar. En 1963, al mejor actor secundario por "Lawrence of Arabia" y tres años después al mejor actor principal por "Doctor Zhivago". Por estas películas se hizo con el Globo de Oro.

Los sesenta fueron su mejor época como actor, con obras como "The Fall of the Roman Empire" (1964), de Anthony Mann.

Estuvo casado con la actriz egipcia Faten Hamama (fallecida en enero pasado) de la que se divorció en 1965 y con quien tuvo a su hijo, Tarek.