Murió Marie Fredriksson, vocalista del dúo Roxette

La artista de 61 años falleció en la mañana del 9 de diciembre tras una larga batalla contra un cáncer cerebral.

La muerte de Marie Fredriksson se conoció a través de un comunicado de prensa divulgado por su mánager.

La enfermedad de la vocalista de Roxette fue descubierta el 11 de septiembre de 2002, cuando "comenzó el infierno", según las propias palabras de la compositora.

Empezó a olvidar las letras de sus propias canciones hasta que una mañana se desmayó en su casa.

Al despertar estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: tenía cáncer cerebral.

Marie Fredriksson tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones y las secuelas en su cuerpo fueron evidentes.

En estos 17 años, pasó por difíciles momentos, cuando tuvo problemas en el ojo derecho, auditivos, motores, de orientación y memoria.



Roxette, una banda icónica

El dúo Roxette tuvo gran éxito durante los ochenta y noventa y ocupó los primeros lugares de las listas en diferentes países a lo largo de su vasta carrera musical.

Su primer gran éxito mundial fue ‘It must have been love’, en 1987.



Le siguieron sucesos como ‘Dress for sucess’, ‘Joyride’, ‘She’s got the look’ y ‘Listen to your heart’:



Advertisement

Marie Fredriksson y su compañero de banda, Per Gessle, son considerados superestrellas en su país natal, Suecia.

De allí que la cuenta oficial del Gobierno de su país lamentó su fallecimiento:



Rest in peace, Marie Fredriksson. Amazing singer, both with Roxette and solo. — Sweden.se (@swedense) December 10, 2019