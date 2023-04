Murió Moonbin, integrante de ASTRO, banda coreana de k-pop

Moonbin, integrante de la banda de k-pop ASTRO, fue encontrado muerto este miércoles, 19 de abril de 2023, en su apartamento en Seúl, Corea del Sur. Medios locales dicen que el joven de 25 años se habría suicidado. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.



"Noticias extremadamente desgarradoras provenientes de Corea: Moonbin, de la banda de chicos de K-Pop ASTRO, fue encontrado muerto", informó Jeff Benjamin, periodista de Billboard.

Hasta el momento, Cha Eun Woo, Rocky, Sanha, MJ y Jinjin, también integrantes de ASTRO, no se han pronunciado acerca de la tragedia.

Fanáticos de Moonbin y de la agrupación no tardaron en pronunciarse en redes sociales: "Descansa en paz ☹️🕊️", "Vuela alto, bello ángel 🕊️💕", "Esta noticia me parte completamente el corazón... Descansa en paz, mi amado Moonbin ❤️", "El cielo tiene un lugar especial para tu sonrisa 🕊🤍" y muchos más.

¿Quién era Moonbin?

Moonbin era un cantante, bailarín y actor surcoreano que nació el 26 de enero de 1998. El artista era conocido principalmente por ser uno de los miembros del grupo de k-pop ASTRO, donde se desempeñaba como vocalista principal y bailarín.

Publicidad

Antes de debutar en ASTRO en 2016, Moonbin ya tenía experiencia en el mundo del entretenimiento, pues apareció en dramas y comerciales de televisión. También demostró su talento como bailarín y participó en competencias de danza desde una edad temprana.

Moonbin ganó popularidad en todo el mundo por su carisma en el escenario y su habilidad para cantar y bailar en vivo. Además de sus actividades en ASTRO, también trabajó en solitario, lanzando una canción llamada 'Dandelion' en 2020.

Además de su carrera en la música, Moonbin participó en varias producciones de televisión, incluyendo dramas como 'To be continued' y 'The mermaid prince'. Su talento para la actuación ha sido reconocido por la crítica y el público.



Maluma, de luto por muerte de Bastian, niño con cáncer al que ayudó: "Te amaré por siempre"

A través de sus redes sociales, Maluma lamentó la muerte de Bastian Matías Madrid Ramírez, un niño que luchaba contra un cáncer y que era un gran fan del cantante de reguetón. El intérprete de 'Felices los cuatro' le obsequió al pequeño una casa en 2022.

Publicidad

"Con el corazón roto en pedazos les tengo que informar por este medio que Bastian se nos fue de este plano terrenal. Mi Maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar", escribió Maluma.

Añadió: "Luchamos hasta el final, pero lo mejor era su descanso. Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastian, 'El Niño sonrisa'. Te amo, te amaré por siempre mi Príncipe. Nos vemos en el camino 💔💔💔".

Fue en noviembre de 2022 que Maluma le cumplió a Bastian su promesa de regalarle una casa. El cantante paisa consideró al pequeño como un "maestro de vida".