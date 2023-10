Murió Nicolás Cardona, reconocido actor de Pasión de Gavilanes

Este 31 de octubre los actores colombianos sufren una nueva y dolorosa pérdida. Nicolás Cardona, un reconocido artista nacional que pasó por producciones como Pasión de Gavilanes, de Caracol Televisión, murió a los 63 años.



La información la confirmó Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de sus canales oficiales, publicando una imagen de Nicolás Cardona.

"Con gran tristeza despedimos hoy a nuestro socio Nicolás Cardona. Un abrazo a su familia y amigos cercanos", se lee en la publicación. No hubo mayor información y tampoco es clara la causa de muerte del actor. Por otro lado, el periodista Carlos Ochoa también lo despidió en sus redes sociales. "Me parte el alma despedirte. Gracias Nicolás Cardona. Descansa en paz", escribió el influencer.

En los comentarios de la publicación de la sociedad de actores también se pronunciaron varios colegas de Cardona con mensajes de despedida como Lincoln Palomeque, Juan Pablo Espinosa, Luz Estrada, Katherine Vélez, Cristina Campuzano, Diana Ángel, Jhon Álex Toro, Carolina Sabino y Pedro Palacio, entre otros.



En Pasión de Gavilanes, en la primera temporada, Nicolás Cardona tuvo una participación como el dueño de una cafetería en la que los protagonistas tenían algunas de sus reuniones.

Publicidad

Esta es la segunda pérdida que el mundo del espectáculo colombiano enfrenta en el mes de octubre. El pasado sábado 21 de octubre, el cáncer le arrebató la vida a la famosa actriz Alejandra Villafañe.

La exreina de belleza Alejandra Villafañe falleció a sus 34 años de edad tras luchar contra un agresivo cáncer, del que informó a sus seguidores en mayo del 2023.

Villafañe es recordada por hacer parte de la serie 'Siempre bruja', de Netflix y Caracol Televisión, y meses atrás había comunicado que "me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto, siento que he vivido mil años en dos meses”.

Publicidad

Se había sometido a una cirugía y a quimioterapias para luchar contra la enfermedad. "Su enfermedad ya no tenía cura. Tuvo un cáncer muy agresivo y un cáncer muy extraño. Se llamaba cáncer germinal, o sea que siempre iba a crecer, no había una manera de curarlo", detalló una familiar de la joven.