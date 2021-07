Murió Raffaella Carrà, la intérprete de ‘Caliente, caliente’ y ‘Hay que venir al sur’

Este lunes 5 de julio el mundo del espectáculo despertó con la noticia de la muerte de Raffaella Carrà, la cantante, actriz y presentadora italiana, a los 78 años.

Raffaella Carrà fue conocida en Hispanoamérica especialmente con dos éxitos, ‘Caliente, caliente’ y ‘Hay que venir al sur’, cuyo estribillo “para hacer bien el amor hay que venir al sur” causó controversia, pues sonaba al término de los 70.

Otra situación que la puso en medio de ‘polémicas’ ser la primera artista italiana en enseñar el ombligo en televisión, algo muy fuera de lo común para la época.

Raffaella Carrà también conquistó al público latino con el tema ‘Caliente, caliente’

¿De qué murió Raffaella Carrà?

La muerte de Raffaella Carrà a los 78 años fue confirmada por su pareja Sergio Japino: "Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre".

Así mismo, su compañero indicó que Raffaella Carrà luchó contra una enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo”.

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", puntualizó.