Murió Ray Stevenson, actor en la serie 'Roma' y la película 'Thor'

El actor británico Ray Stevenson, famoso por su papel como Volstagg en 'Thor', falleció hoy a los 58 años de edad en la isla italiana de Ischia, donde se encontraba rodando una película, según recogen los medios locales.



Ray Stevenson, que este jueves, 25 de mayo, habría cumplido 59 años, murió en el hospital Rizzoli de Ischia tras haber sido ingresado por problemas de salud que aún se desconocen, de acuerdo a las mismas fuentes.

El actor se encontraba en la isla napolitana para rodar la película 'Cassino a Ischia', dirigida por Frank Ciota.

James Purefoy, compañero de set de Stevenson en la serie 'Roma', compartió un emotivo mensaje en Twitter.

"Muy triste escuchar la noticia de que Ray Stevenson, nuestro Pullo en 'Roma', ha fallecido. Un actor brillante, audaz, más grande que la vida, que llenó cada papel que interpretó hasta el borde. Mis pensamientos están con su familia, su encantadora esposa Betta y sus hermosos hijos. Qué pérdida", trinó.

Otros fanáticos del actor fallecido se pronunciaron: "Esto es tan trágico. Siento mucho la pérdida ❤️", "Oh, no, qué triste. Me encantó su trabajo 😔", "Una noticia realmente triste. Un gran actor. Lo amaba tanto a él en Roma, uno de mis espectáculos favoritos 😢😢❤️" y "¡Tan sorprendido de escuchar esto! Era un actor fantástico, especialmente en 'Roma'. Condolencias a su familia".



¿Quién era Ray Stevenson?

Nacido en 1964 en la ciudad de Lisburn, Irlanda del Norte, Ray Stevenson fue especialmente conocido por interpretar al legionario Tito Pullo en la afamada serie 'Roma' de la HBO y la BBC entre 2005 y 2008.

Su debut en el cine se produjo en 1998 en la cinta 'The Theory of Flight' de Paul Greengrass y también trabajo en 'King Arthur' (2004), protagonizada por Clive Owen.

Stevenson era especialista en personajes fuertes y de acción, también se le recuerda por su participación en las entregas de la factoría Marvel como Frank Castle (The punisher) en 'Punisher: War Zone' (2008) y como Volstagg en 'Thor' (2011), entre otros papeles.

Durante el rodaje de la serie 'Roma' conoció a la que era su actual pareja, la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, con quien tuvo tres hijos. Entre 1997 y 2005 estuvo casado con la actriz británica Ruth Gemmell.

En su carrera también constan numerosos papeles en televisión, en las series 'Dexter', 'Black Sails' o 'I Medici' o 'Vikings'.