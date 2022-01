Murió Sidney Poitier, el primer afroamericano en ganar el premio Óscar a mejor actor

Sidney Poitier, el primer actor afrodescendiente en brillar en Hollywood y ganar el premio Óscar a mejor actor, ha fallecido este viernes, 7 de enero, en horas de la mañana, a los 94 años.

El actor, de origen bahameño y nacionalizado en Estados Unidos, también dedicó su vida a dirigir en el cine.

Tuvo una carrera exitosa y durante 71 años forjó su legado al cine mundial.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Sidney Poitier. Su deceso fue confirmado por el primer ministro de Bahamas, Chester Cooper, quien lo despidió como “un héroe, un luchador, un tesoro nacional”.

La actuación que le valió el Óscar a mejor actor a Sidney Poitier fue su papel en la película 'Los lirios del valle'. Seis años antes, en 1958, fue nominado a un premio de la Academia con 'The Defiant Ones'.

Fue galardonado con un Óscar honorífico en 2002 por sus "actuaciones extraordinarias" en la pantalla grande y su "dignidad, estilo e inteligencia" fuera de ella.

"Acepto este premio en nombre de todos los actores y actrices afroamericanos que me precedieron en los años difíciles y sobre cuyos hombros tuve el privilegio de pararme para ver adónde podía llegar", dijo.

La vida de Sidney Poitier

Nacido en el estado sureño de Florida en 1927, donde su padre agricultor de tomates vendía sus productos, el joven Sidney y su familia se mudaron de regreso a las Bahamas, donde creció en la pobreza.

Cuando era joven, probó el cine en su isla caribeña antes de abandonar la escuela a la edad de 13 años y regresar a Miami cuando tenía 15 para unirse a su hermano Cyril.

Fue allí donde experimentó por primera vez la discriminación racial, una experiencia que dejó una huella imborrable en él.

Sidney Poitier pronto se mudó a Nueva York, donde trabajó como lavaplatos y ayudante de camarero, supuestamente durmiendo en los baños de pago de la estación de autobuses mientras trataba de llevar una vida exigua en la dura ciudad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al Ejército de los Estados Unidos como fisioterapeuta hasta 1945, cuando regresó a Nueva York con el corazón puesto en convertirse en actor.

Trabajó para perder su acento caribeño y adoptar un acento estadounidense, lo que le valió su primer trabajo como actor de teatro como suplente de la estrella cantante Harry Belafonte en ‘Days of Our Youth’ de 1945, antes de debutar en Broadway en una producción totalmente afroamericana de ‘Lisístrata’.

Armonía racial

En 1950, el próspero actor joven protagonizó su primera película, ‘No Way Out’, seguida rápidamente por clásicos como ‘Blackboard Jungle’ y ‘Edge of the City’.

A partir de ‘Something of Value’ de 1957, que retrataba el levantamiento anticolonial de Mau Mau en Kenia, sus elecciones se volvieron más consistentes en temas de armonía racial, como se ve en ‘A Raisin in the Sun’ (1961) ambientada en Chicago, y ‘En el calor de la noche’ (1967).

A finales de los setenta y ochenta, Sidney Poitier se trasladó detrás de la cámara para dirigir, eligiendo actores afrodescendientes en papeles tradicionalmente blancos, antes de cambiar a comedias alegres protagonizadas por Gene Wilder (‘Stir Crazy’) y Bill Cosby (‘Ghost Dad’).

Tomó una pausa de actuación de una década antes de regresar en 1988 en el thriller policial ‘Shoot to Kill’, pero rara vez apareció en la pantalla grande después de eso.

En televisión, retrató íconos de la historia como el primer presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos, Thurgood Marshall.

Y en 1997 asumió un cargo ceremonial como embajador de las Bahamas en Japón.

Fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de EE. UU., el mayor honor civil del país, de manos de Barack Obama en 2009.

Sidney Poitier estaba casado con su segunda esposa Joanna desde 1976 y tenía seis hijos, así como numerosos nietos y bisnietos.

En el pasado mes de diciembre, Broadway anunció el estreno de una obra que pretende honrar la carrera del visionario actor.