Murió Tomris Incer, una de las protagonistas de ‘Las mil y una noches’

Ergün Demir, quien interpretó a su hijo Ali Kemal en la novela turca, lamentó su partida.

Llorando y otra vez, pero sin las cámaras esta vez, sin luz.Tú y yo para una última demostración de amor mi Tomiiii! pic.twitter.com/FlVBg4Dn4m — Ergün DEMİR (@erguntino) October 5, 2015

A través de un video, la actriz habló de su enfermedad.

"Como se puede ver estoy bien, mi ánimo es muy bueno... no sé qué me depara el destino pero estoy bien. Espero y les pido que también tengan esperanza. No estoy actuando, estoy bien... Los amo", dijo desde la habitación de la clínica donde estaba recluida.