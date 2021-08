Murió uno de los integrantes de la banda UB40

Murió Brian Travers, uno de los fundadores y miembros de la banda inglesa UB40. Su deceso se produjo el domingo 22 de agosto, pero sus compañeros confirmaron la noticia un día después.

El músico y compositor tuvo “una larga y heroica batalla contra el cáncer”, revelaron sus compañeros de escena.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical, Brian David Travers”, dijeron en su cuenta de Facebook.

“Nuestros pensamientos están con la esposa de Brian, Lesley, su hija Lisa y su hijo Jamie. Todos estamos devastados por esta noticia y pedimos que respeten la necesidad de privacidad de la familia en este momento”, agregaron.

Brian Travers fue uno de los fundadores de UB40, en 1978.

La banda es recordada por éxitos como ‘Kingston Town’, ‘Red Red Wine’ y ‘(I Can't Help) Falling In Love With You’, entre muchos otros.