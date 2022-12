Murió Wes Craven, padre del terrorífico Freddy Krueger

El anuncio de la desaparición del realizador fue confirmado durante la tarde del domingo en su cuenta oficial de Twitter con una fotografía en blanco y negro del artista en la que se podía leer su nombre, el año de su nacimiento (1939) y el de su defunción (2015).

Durante más de 40 años de carrera, Craven dirigió más de una veintena de filmes entre los que destacaron dos sagas, ‘A Nightmare on Elm Street’ y ‘Scream’, con las que aterrorizó a los jóvenes de las décadas de 1980 y 1990.

Natural de Cleveland, en Ohio, Craven estaba actualmente casado con su tercera esposa, Iya Labunka, productora y exvicepresidenta de los estudios Disney, con la que contrajo matrimonio en 2004. Tenía dos hijos, una hijastra y tres nietos.

A pesar de su predilección por el horror, su formación en filosofía, literatura y psicología le llevó a ejercer como profesor de Humanidades en la Universidad de Clarkson, en Postdam (Nueva York) antes de dejarlo todo para seguir su vocación cinematográfica.

Craven no lo tuvo fácil. Fue taxista antes de lograr meter la cabeza en una productora neoyorquina donde le dieron trabajo como editor de sonido y, lo que era más importante para él, la oportunidad de poder luchar por dedicarse a contar historias en la gran pantalla.

A estas horas, en su cuenta de Twitter aún figura destacado un mensaje del 27 de julio en el que Craven, rememorando sus comienzos, aconseja a sus fans a seguir su ejemplo para triunfar.

"Acepta el primer trabajo que puedas en el sector en el que quieras entrar. El empleo (en sí) no importa, poner el pie en la puerta sí", dijo el artista que estrenó su primera película como director y guionista en 1972, ‘The Last House on the Left’.

Aquella cinta de terror, inspirada en la obra de Ingmar Bergman ‘The Virgin Spring’ (1960), tuvo un remake en 2009 que produjo el propio Craven, un autor polifacético quien no solo disfrutaba escribiendo guiones, también novelas (‘Serpent and the Rainbow’, 1988; ‘The Fountain Society’, 1999).

No volvió a dirigir hasta ‘The Hills Have Eyes’, otra historia de miedo que vio la luz en 1977 a la que siguió ‘Deadly Blessing’ (1981), ‘Swamp Thing’ (1982) e ‘Invitation to Hell’ (1984).

En 1984 le llegaría el turno también ‘A Nightmare on Elm Street’, título que terminaría marcando el género de terror durante las décadas posteriores.

En ese filme el público conoció por primera vez a Freddy Krueger, un despiadado asesino de cara quemada y navajas en las manos que elimina a sus víctimas en sus sueños.

Krueger, encarnado por Robert Englund, trascendió la propia saga de ‘Elm Street’, de la que se realizaron cinco películas más una sexta en 2010 que intentó reiniciar el relato, apareció en una decena de filmes y tuvo su propia serie de televisión ‘Freddy's Nightmares’ (1988-1990).

Craven, no obstante, solo dirigió la primera de las pesadillas de Krueger, de la que escribió el guión, y también fue el autor de la historia de la tercera parte, pero apenas se involucró en el resto de las cintas.

Todo lo contrario ocurrió con ‘Scream’, su otra joya taquillera en la que un grupo de amigos aficionados al cine de terror comienzan a ser ejecutados por un misterioso asesino vestido con una túnica negra, capucha y una máscara calavérica con la boca abierta de par en par.

El largometraje, en el que no faltaba el sentido del humor, debutó en 1996 con un reparto en el que estaba Drew Barrymore, Courteney Cox y David Arquette, entre otros.

"Hoy el mundo perdió a un gran hombre, mi amigo y mentor, Wes Craven. Mi corazón está con su familia", declaró Cox en Twitter tras conocer el deceso del realizador.

Craven dirigió las tres películas de ‘Scream’ que siguieron a la primera y era productor ejecutivo de la serie de televisión del mismo nombre que debutó este año en MTV y cuya primera temporada, de 10 capítulos, finaliza el primero de septiembre.

En su filmografía se incluyen títulos ajenos al género al que dedicó su vida, como el drama ‘Music of the Heart’ (1999), por el que Meryl Streep logró una nominación al Oscar, y la cinta de suspense ‘Red Eye’ (2005).

Los Ángeles, EE. UU.