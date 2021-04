Murió York García, actor de la telenovela Los Morales

Hay luto en el gremio de los actores colombianos por el fallecimiento de Yorneis García, actor cartagenero de 34 años que se destacó por su participación en la telenovela del Canal Caracol ‘Los Morales’, la cual narraba la vida del cantante vallenato Miguel Morales y su dinastía, Kaleth, Kanner y Keiner Morales.

También había hecho parte de otras producciones como Sin senos no hay paraíso y La reina del sur.

Colegas del gremio expresaron en redes sociales su sorpresa y dolor por la muerte de York, nombre artístico del actor, que desde hacía unos días estaba hospitalizado en Bogotá, aunque no se han conocido detalles del deceso.

(Le puede interesar: Se cumplen 4 años de la muerte de Martín Elías: sentido homenaje en Valledupar )

Una en las primeras en pronunciarse fue Yeimy Paola Vargas, quien encarnó a Evelti Morales, la recordada ‘tía universal’ de Kaleth Morales: “No lo puedo creer y aquí lo dijiste, ¿y qué hacer con todas las metas y sueños incumplidos? Te quiero, mi York, solo se me cruzan un sin fin de recuerdos por la mente en este momento y me quedo con cada uno de ellos hasta el infinito, mi Yorneys. Dios misericordioso te reciba con todos sus ángeles... me duele mucho tu partida tan repentina. A tu familia, mucha fortaleza”.

Y agregó, “hasta siempre, mi ‘Pote’ Dazaaa, veee, manito” en referencia al papel que desempeñó York García en la novela Los Morales:

Publicidad

“¡No tengo palabras, solo dolor en mi corazón, Yorkis! Me quedo con tus risas escandalosas, con tus conversaciones sobre baile, sobre cine, ¡sobre Hollywood! ¡Dios te recibe con amor, fuerza a su familia! Con todo el cariño, con todo mi corazón, oro por uds”, manifestó por su parte la actriz y presentadora Elianis Garrido.