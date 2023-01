Músico de Puerto Candelaria invitó a celebrar nominaciones de colombianos a los Grammy Latino

El mensaje de Juancho Valencia se dio tras protesta de cantantes de reguetón como J Balvin, Maluma o Karol G, frente a la representación de su género en los premios.

La agrupación Puerto Candelaria celebró su primera nominación a los Grammy Latino en sus 20 años de carrera artística.

El músico Juancho Valencia aprovechó para enviarle un mensaje a los exponentes del reguetón que se molestaron por la poca representación de su género en los galardones.

“No solo estamos celebrando la cantidad, la calidad, sino la diversidad sonora. Por ese motivo nos tomó de sorpresa como en las redes sociales de J Balvin, de Maluma, de Karol G, todos se agruparon y publicaron un mensaje que decía sin reguetón no hay Latin Grammy”, dijo el artista en un video.

El llamado de Valencia fue para reconocer a todos los demás artistas colombianos que fueron nominamos, entre ellos Puerto Candelaria.

“Mi invitación de corazón es que celebremos, que apoyemos la cantidad de artistas que nunca habían tenido la posibilidad. Latinoamérica es mucho más que reguetón”, señaló.

Por su parte, J Balvin, quien fue uno de los que expresó su incomodidad con los galardones, también publicó un video aclarando los motivos de su protesta contra los Grammy y aclarando que no tiene que ver con otros artistas o géneros musicales.

“Por eso estoy haciendo este video para que no haya una confusión en que yo no esté de acuerdo como están calificando nuestro reguetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y son los artistas que están brillando en este caso en los Latin Grammy”, puntualizó.