Músicos de Jhonny Rivera sufrieron aparatoso accidente en La Línea

El artista popular Jhonny Rivera contó a sus seguidores el susto que pasó con sus músicos, quienes se accidentaron en La Línea cuando iban para un concierto en Yopal, programado el jueves 8 de diciembre.

Jhonny Rivera estuvo acompañando a su equipo, el Deportivo Pereira, que jugó la final del fútbol colombiano el miércoles, celebró el triunfo con ellos y luego tuvo que despachar a todos por su compromiso en Casanare. Sin embargo, no fue posible encontrar vuelos y tuvieron que viajar por tierra.

“Les cuento una cosa no tan buena, para nosotros poder cumplir con el evento de Yopal esta noche y poder cantarles a los muchachos del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, todo estaba vendido, me tocó mandar a todo el grupo por tierra en camionetas y bajando La Línea, eran tres camionetas, una de las camionetas se estrelló”, contó el cantante pereirano.

Por fortuna, en el hecho no resultaron personas lesionadas y para no quedar mal con el show, Jhonny Rivera tuvo que pedirle a su colega Ciro Quiñonez, que le rentara el bus el cual le había vendido anteriormente.

“Afortunadamente, no hay heridos, todos ilesos, el carro sí quedó muy dañadito. La solución fue mandar otra camioneta, la mía particular, a que se fueran a solucionar el problema y que Ciro Quiñonez nos prestara el bus, nos rentara el bus, que yo le había vendido”, afirmó.

Así quedó la camioneta en la que iban los músicos de Jhonny Rivera. Tomada de Instagram

Finalmente, el cantante se mostró satisfecho por haber logrado darle a su público en Yopal una linda presentación, a pesar de los percances que tuvo.