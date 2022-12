Muy musicales fueron las nominaciones de Globos de Oro con ‘La La Land’

Las nominaciones fueron anunciadas este lunes de madrugada en Beverly Hills y entre las que se cuenta la chilena ‘Neruda’, aspirando al premio de Mejor Película Extranjera.

El anuncio de las candidaturas se hizo unos días antes de las de los premios del influyente sindicato de actores (SAG), que dará las primeras pistas sobre las cintas que pueden llegar a los Óscar. Aunque los Globos de Oro tienen un perfil superior, no son vistos tanto como un termómetro para los premios de la Academia.

La razón es que un selecto grupo de periodistas no estadounidenses, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), es la que escoge a los ganadores de los Globos de Oro y no la industria del cine como tal.

La ceremonia se celebrará el 8 de enero en el hotel Beverly Hilton con Jimmy Fallon como presentador.

Homenaje musical

‘Moonlight’, ‘Manchester by the Sea’ y ‘Florence Foster Jenkins’ le siguen a ‘La La Land’ con seis, cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para la ceremonia que abre la temporada de premios en Hollywood.

‘La La Land’ competirá como Mejor Musical con ‘20th Century Women’, ‘Deadpool’, ‘Florence Foster Jenkins’ y ‘Sing Street’.

Los nominados a Mejor Película Dramática son ‘Hacksaw Ridge’ de Mel Gibson, el thriller ‘Hell or High Water’, los dramas familiares ‘Lion’ y ‘Manchester by the Sea’, así como la conmovedora ‘Moonlight’.

Sus protagonistas, Ryan Gosling y Emma Stone, también aspiran al galardón por su papel en esta historia sobre una aspirante a actriz y un músico de jazz que se enamoran.

Expertos coinciden en que el musical de Chazelle podría arrasar en estos premios.

La cinta -en España titulada ‘La ciudad de las estrellas’- se estrena en Argentina el 22 de diciembre y en Colombia el 29. En otros países sale en enero.

“Lunes espectacular”

García Bernal competirá como Mejor Actor de Comedia/Musical contra Anthony Anderson (‘Black-ish’), Donald Glover (‘Atlanta’), Nick Nolte (‘Graves’) y Jeffrey Tambor (‘Transparent’).

“Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, Mozart in the Jungle y su servidor nominados pal #GoldenGlobes ¡ea ea ea!”, escribió el aclamado actor en su cuenta en Twitter.

En ‘Mozart In The Jungle’, que se transmite por Amazon al igual que ‘Transparent’, el mexicano interpreta a Rodrigo De Souza, inspirado en el director venezolano Gustavo Dudamel, que asume la conducción de la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

La serie, nominada a mejor comedia de televisión, premio que ganó también en 2016, está basada en el libro ‘Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music’, en el que el oboísta Blair Tindall relata su experiencia como músico en Nueva York.

Por el lado de la televisión, destaca igualmente la antología a la historia criminal ‘The People v. O.J. Simpson: American Crime Story’, que lidera con cinco nominaciones.

El drama de AMC ‘The Night Manager’ le sigue de cerca con cuatro, mientras que ‘Black-ish’, ‘The Crown’, ‘The Night Of’, ‘This is US’ y ‘Westworld’ consiguió tres cada una.

Al poeta

‘Neruda’ representa la segunda nominación como Mejor Director de Pablo Larraín, que en 2016 fue nominado por ‘El Club’.

Larraín reconstruye la persecución implacable a la que fue sometido en Chile el autor de ‘20 poemas de amor y una canción desesperada’ por el policía Óscar Peluchonneau en 1948, cuando el gobierno de Gabriel González Videla ilegalizó el Partido Comunista y le retiró a Neruda el fuero de senador.

El poeta, que se puso al frente de la lucha de la izquierda en la clandestinidad, se vio obligado a huir a caballo por los Andes para escapar del policía, que buscaba el reconocimiento de sus superiores con el zarpazo al mito.

Además de ‘Neruda’, candidata chilena a los premios Óscar, compiten en esta categoría las francesas ‘Divines’ y ‘Elle’, la iraní ‘The Salesman’ y la alemana ‘Toni Erdmann’.

Lista de nominados

PELÍCULA

- Mejor película, drama

‘Hacksaw Ridge’

‘Hell or High Water’

‘Lion’

‘Manchester by the Sea’

‘Moonlight’

- Mejor película, musical o comedia

‘20th Century Women’

‘Deadpool’

‘Florence Foster Jenkins’

‘La La Land’

‘Sing Street’

- Mejor actor, drama

Casey Affleck, ‘Manchester by the Sea’

Joel Edgerton, ‘Loving’

Andrew Garfield, ‘Hacksaw Ridge’

Viggo Mortenson, ‘Captain Fantastic’

Denzel Washington, ‘Fences’

- Mejor actriz, drama

Amy Adams, ‘Arrival’

Jessica Chastain, ‘Miss Sloane’

Isabelle Huppert, ‘Elle’

Ruth Negga, ‘Loving’

Natalie Portman, ‘Jackie’

- Mejor actor, musical o comedia

Colin Farrell, ‘The Lobster’

Ryan Gosling, ‘La La Land’

Hugh Grant, ‘Florence Foster Jenkins’

Jonah Hill, ‘War Dogs’

Ryan Reynolds, ‘Deadpool’

- Mejor actriz, musical o comedia

Annette Bening, ‘20th Century Women’

Lily Collins, ‘Rules Don't Apply’

Hailee Steinfeld, ‘The Edge of Seventeen’

Emma Stone, ‘La La Land’

Meryl Streep, ‘Florence Foster Jenkins’

- Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, ‘Moonlight’

Jeff Bridges, ‘Hell or High Water’

Simon Helberg, ‘Florence Foster Jenkins’

Dev Patel, ‘Lion’

Aaron Taylor-Johnson, ‘Nocturnal Animals’

- Mejor actriz de reparto

Viola Davis, ‘Fences’

Naomie Harris, ‘Moonlight’

Nicole Kidman, ‘Lion’

Octavia Spencer, ‘Hidden Figures’

Michelle Williams, ‘Manchester by the Sea’

- Mejor director

Damien Chazelle, ‘La La Land’

Tom Ford, ‘Nocturnal Animals’

Mel Gibson, ‘Hacksaw Ridge’

Barry Jenkins, ‘Moonlight’

Kenneth Lonergan, ‘Manchester by the Sea’

- Mejor película extranjera

‘Divines’ (Francia)

‘Elle’ (Francia)

‘Neruda’ (Chile)

‘The Salesman’ (Irán/Francia)

‘Toni Erdmann’ (Alemania)

- Mejor película animada

‘Kubo and the Two Strings’

‘Moana’

‘My Life as a Zucchini’

‘Sing’

‘Zootopia’

TELEVISIÓN

- Mejor serie, drama

‘The Crown’ (Netflix)

‘Game of Thrones’ (HBO)

‘Stranger Things’ (Netflix)

‘This Is Us’ (NBC)

‘Westworld’ (HBO)

- Mejor actor, drama

Rami Malek, ‘Mr Robot’

Bob Odenkirk, ‘Better Call Saul’

Matthew Rhys, ‘The Americans’

Liev Schreiber, ‘Ray Donovan’

Billy Bob Thornton, ‘Goliath’

- Mejor actriz, drama

Caitriona Balfe, ‘Outlander’

Claire Foy, ‘The Crown’

Keri Russell, ‘The Americans’

Winona Ryder, ‘Stranger Things’

Evan Rachel Wood, ‘Westworld’

- Mejor serie, musical o comedia

‘Atlanta’ (FX)

‘Black-ish’ (ABC)

‘Mozart in the Jungle’ (Amazon)

‘Transparent’ (Amazon)

‘Veep’ (HBO)

- Mejor actor, musical o comedia

Anthony Anderson, ‘Black-ish’

Gael García Bernal, ‘Mozart in the Jungle’

Donald Glover, ‘Atlanta’

Nick Nolte, ‘Graves’

Jeffrey Tambor, ‘Transparent’

- Mejor actriz, musical o comedia

Rachel Bloom, ‘Crazy Ex-Girlfriend’

Julia Louis-Dreyfus, ‘Veep’

Sarah Jessica Parker, ‘Divorce’

Issa Rae, ‘Insecure’

Gina Rodriguez, ‘Jane the Virgin’

Tracee Ellis Ross, ‘Black-ish’

- Mejor miniserie o película para TV

‘American Crime’ (ABC)

‘The Dresser’ (Starz)

‘The Night Manager’ (AMC)

‘The Night Of’ (HBO)

‘The People v. O.J. Simpson: American Crime Story’ (FX)

- Mejor actor, miniserie o película para TV

Riz Ahmed, ‘The Night Of’

Bryan Cranston, ‘All The Way’

Tom Hiddleston, ‘The Night Manager’

John Turturro, ‘The Night Of’

Courtney B. Vance, ‘The People vs O.J. Simpson: American Crime Story’

- Mejor actriz, miniserie o película para TV

Felicity Huffman, ‘American Crime’

Riley Keough, ‘The Girlfriend Experience’

Sarah Paulson, ‘The People vs O.J. Simpson: American Crime Story’

Charlotte Rampling, ‘London Spy’

Kerry Washington, ‘Confirmation’