Nacho afirma que su excompañero Chyno Miranda se está recuperando, aunque medios dicen lo contrario

Hay preocupación entre los seguidores del cantante Chyno Miranda, ya que varios portales de entretenimiento aseguran que su salud se ha deteriorado y que se debate entre la vida y la muerte. Sin embargo, su excompañero musical Nacho dijo que estaba mejorando.

"A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía", comentó en el programa Hoy Día, en el que hablaba de su nuevo trabajo ‘Nacho Flolklórico’.

Publicidad