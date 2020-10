Nació la hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi: "te amamos más que a nuestras vidas"

View this post on Instagram

Our daughter is here💓can’t put into words this experience and all the emotions we are feeling. We are grateful and blessed. Welcome to the world Blu Jerusalema Vacchi. We love you more than our lives already. ————— Nuestra hija ya está con nosotros 💓 no les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo Blu Jerusalema Vacchi. Te amamos más que a nuestras vidas. @gianlucavacchi