¡Nació Thaliana! Yeison Jiménez presenta a su hija en Instagram

El cantante de música popular anunció la llegada de la pequeña con videos y fotos.

“¡No sé qué decir! Tenerte en mis brazos escucharte y ver tus ojos solo me dejan algo claro en la vida: Dios existe, está más vivo que nunca. Jamás me ha soltado de su mano y hoy me sigue premiando”, escribió junto a la imagen.

“Hija, yo declaro que serás luz para la humanidad, que estás llena de bendición y de vida y que has venido al mundo a traerme eso que tanto me faltaba”, concluyó.



El artista compartió otro video en donde muestra su felicidad por la llegada de Thaliana Jiménez Restrepo y les pide a sus seguidores que le ayuden a decidir si publica un video de la cara de la pequeña.