"Nadie la trató mal": madre de Andrea Valdiri sobre Epa Colombia y su novia

Tras la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que se celebró el pasado 16 de abril, se habló de que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, no cumplió con los protocolos de la ceremonia y llegó con su novia, Karol Samantha, pese a que ella no estaba invitada.

Días después de la celebración, la empresaria de keratinas estalló en llanto en redes sociales y mencionó que las críticas contra su nueva pareja eran severas.

"¿Por qué la tratan tan mal?, no entiendo. Independientemente de si uno cambia de pareja o no cambia de pareja, a uno no pueden hacerlo sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solo manda el corazón", dijo Epa Colombia.

Algunos internautas señalaron que las declaraciones de Epa Colombia daban a entender que Karol había sido rechazada durante la boda de Andrea Valdiri. Sin embargo, Carmen Valdiri, madre de la barranquillera, desmintió dichas especulaciones.

"Nadie la trató mal, nadie trató mal a su novia. No hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuántos cupos tiene", señaló Carmen.

La mujer también agregó otro detalle inesperado, en relación con una internauta que aseguró que a Epa Colombia la habían expulsado después de que ella entregó el sobre con el regalo para Andrea Valdiri.

"Quiero aclarar otro punto, porque inventan. Me escribe una seguidora que después de que se recibió el sobre de Epa la sacaron. Yo fui la encargada de los sobres y Epa en ningún momento llevó sobre. Se lo pueden preguntar a la misma Epa", concluyó Carmen.