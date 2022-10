Naldy, ex de Aida Victoria Merlano, ventila cuánto gastaba junto a ella

Aunque parecía que además de una relación sentimental entre ellos primaba una buena amistad, las cosas entre Naldy y Aida Victoria Merlano no terminaron nada bien. El artista salió al paso a comentarios que lo señalaban de tacaño y mantenido y reveló detalles de cuánto fue su gasto mensual cuando estuvo al lado de la joven.

“No sé si lo insinuó, pero lo voy a dejar claro aquí. Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo acá en Medellín, en mi apartamento, durante 6 o 7 meses, donde ese apartamento lo pagaba yo, que yo pagaba $15 millones”, aseguró.

Según Naldy, esa suma de dinero incluye también a su chef, empleada y dos escoltas.

“¿Por qué empecé a andar con escoltas? Porque, cuando fuimos al cumpleaños de Lina Tejeiro, a mí me hicieron una amenaza por el Instagram por salir con ella, entonces yo llamé a mi disquera y me pusieron un esquema de seguridad. Desde ahí empecé a andar con los dos escoltas”, comentó.

Dijo que “no necesitaba pedirle nada a nadie” y por eso le pareció bien pagar las cosas durante ese tiempo. Pero luego la pareja se fue a vivir en Barranquilla, donde las cosas cambiaron.

“Cuando nos fuimos a vivir en Barranquilla, yo tuve una pérdida y yo solamente podía ayudar con $5 millones y medio, y el último mes, con $6 millones”, señaló.

Naldy también hizo énfasis en los “millones de regalos” que siempre le dio.

“Yo soy cero tacaño y lo hice con amor, entonces no sé qué quieren inventar porque lo que yo tengo son pruebas y cientos de testigos. Por favor, no digan mentiras y cosas que no son”, enfatizó.

A pesar de haber terminado la relación, Naldy le demostró su apoyo a Aida Victoria Merlano frente a sus líos con la justicia por la fuga de su mamá.

Sin embargo, todo empezó a quebrarse al entrar en el medio Westcol, un joven influenciador, con quien la joven barranquillera se encuentra saliendo actualmente.

A Naldy no le gustó que le hicieran fama de mantenido y decidió pronunciarse.

“A mí que me pongan en el Instagram todo lo que quieran: que pato, que cachón, pero ya que me hagan fama así, públicamente, no. Vamos a hablar con la verdad, entonces hablemos con la verdad”, puntualizó.