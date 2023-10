Nanis Ochoa confirma que terminó su relación con Juan Pablo Navarrete: "Me duele mi familia"

La modelo y presentadora Nanis Ochoa reveló que su relación amorosa con el cantante Juan Pablo Navarrete, padre de una de sus hijas, terminó hace un tiempo. Aseguró que ha sido un tema delicado para su familia.



A inicios del mes de septiembre Nanis Ochoa se convirtió en tendencia en las redes sociales en medio de una "campaña publicitaria que salió mal" , según explicó un comunicado del Canal Uno.

A la presentadora de Lo Sé Todo, aparentemente, la habían descubierto siéndole infiel a Navarrete con el también cantante Danny Marín. La mujer fingió renunciar al programa cuando se reveló esta información, pero todo era publicidad para una nueva canción de Marín.

Sin embargo, Ochoa confirmó recientemente que lo único que no ha sido falso son los problemas en su relación amorosa, que ya terminó. La presentadora decidió utilizar las cámaras del programa en el que trabaja para aclarar su situación.



"Confirmo que estoy separada y no es de hace poquito, ya llevo un rato separada. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar, y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar", aseguró.

Los problemas de la relación entre Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete eran tema de rumores desde hace tiempo. En el mes de agosto, por ejemplo, la presentadora realizó una transmisión en vivo en su Instagram en la que se escuchaba a la pareja teniendo una fuerte pelea.

Ochoa confesó en el programa que ese live se había hecho por error y que, en efecto, estaba discutiendo con el cantante, pero aclaró que no fue maltratada, como se había presumido.



"Siento que mi alma y mi espíritu ya necesitaba desligarse y hablar sobre este asunto", agregó la famosa y también aclaró que el motivo de su separación no tiene que ver con engaños.

Nanis Ochoa expresó que "quiero decir que no fue por problemas de infidelidades, no hay una tercera persona, pero ya estamos libres. Por mi lado estoy muy tranquila y no quiero absolutamente nada ni quiero recibir hojas de vida".

La presentadora insistió en que "quiero enfocarme en mis hijas. Llevo desde los 18 años en embarazo, siendo esposa y creo que es hora de que me dé gusto a mí misma y me enfoque en mis hijas y mi carrera".