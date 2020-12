Nanis Ochoa dio a luz antes de tiempo y está internada en una UCI

A través de redes sociales , Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete confirmaron el nacimiento de su hija Francesca.

Sin embargo, el parto no fue como esperaban, pues la bebé nació antes de tiempo y por cesárea.

“Vine a la clínica por un dolor muy fuerte y resultó que tenía preeclampsia, quería tener a mi bebé a término y va a nacer de 35 semanas, soñaba con un parto natural y me programaron cesárea”, detalló Nanis Ochoa en su perfil de Instagram.

“Me han hecho muchísimas cosas dolorosas, me han chuzado impresionante, para exámenes y demás, no fue para nada el parto que me imaginé”, añadió.

Tras el nacimiento de la bebé, Juan Pablo Navarrete contó que Daniela, como en realidad se llama la modelo, está en una UCI.

“Nanis está estable, la bebé también está estable (…) La salud de Daniela no ha estado muy bien, en este momento está en una unidad de cuidados intensivos, no tiene comunicación y solo puedo verla yo”, narró el cantante, visiblemente preocupado.

Finalmente, Navarrete pidió comprensión a quienes tenían compromisos laborales con su esposa.