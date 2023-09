Nanis Ochoa no renunció a 'Lo sé todo': fue una estrategia "que se salió de control", según Canal 1

Nanis Ochoa es tendencia en las redes sociales luego de que, aparentemente, renunciara en vivo al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que trabaja como presentadora desde el pasado 26 de julio.

Sin embargo, el Canal 1 aclaró en un comunicado que "Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín".



Los televidentes creyeron que la famosa vivió una incómoda situación en medio del programa en vivo del 6 de septiembre, cuando sus compañeros de trabajo revelaron en exclusiva una imagen de Nanis Ochoa supuestamente besando a Danny Marín, lo que supuso que la mujer estaba engañando a su esposo y padre de su segunda hija, el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete.

Con toda la polémica que se dio en las redes, señalando al programa de "acosar" a Nanis Ochoa, el Canal 1 aclaró que tomará los "correctivos necesarios" para las personas que planearon la estrategia de publicidad.

"Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales", aseguraron en su comunicado.

¿Qué pasó en 'Lo sé todo' con Nanis Ochoa?

En medio del programa, Ariel Osorio se quedó solo con Nanis Ochoa y le confesó que al programa había llegado una información exclusiva de relevancia. "Mis compañeros no tienen conocimiento de este material que ha llegado a 'Lo sé todo' y que solamente yo tengo información exclusiva de unas imágenes que involucran a un par de famosos en evidentemente un apasionado beso", relató el presentador.

Cuando dijo eso, la mujer se vio sorprendida, pero cuando la imagen apareció en las pantallas su cara se transformó. Aunque la foto estaba desenfocada para que no se reconociera a los famosos, Ariel Osorio empezó a cuestionarle a Nanis Ochoa si distinguía a las personas de la foto.

La presentadora, evidentemente ofuscada, señaló que “esta semana ha sido súper pesada para mí”, y acto seguido admitió que era ella la de la imagen. “Te quiero decir que aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto. No la voy a negar, esa foto es mía, obviamente”.

Ochoa se levantó de su silla e indicó que se sentía “irrespetada, me siento expuesta... se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?”.

|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



Más información https://t.co/xYW7Y9ZyPg pic.twitter.com/rOcWhso8vw — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 6, 2023

Osorio le respondió a Nanis Ochoa que ella sabía que el programa era de noticias de entretenimiento y podía pasar que ellos fueran la noticia. Incluso, explicó que la imagen llegó a ellos a través de un externo, quien “lo captó y nos lo envió a nosotros”.

Finalmente, la presentadora abandonó el set de grabación diciendo que “si cada ocho días me van a exponer así no me interesa”. A través de sus redes sociales, el programa ‘Lo sé todo’ publicó entonces que Nanis Ochoa supuestamente había renunciado a su cargo. Todo esto haría parte de la cuestionada estrategia publicitaria.

Ni Nanis Ochoa ni Danny Marín se han pronunciado al respecto.