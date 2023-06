Naomi Campbell tuvo a su segundo hijo a los 53 años: “Nunca es demasiado tarde para ser mamá”

Naomi Campbell, de 53 años, se convirtió en madre por segunda vez. La supermodelo británica mantuvo en secreto la llegada de su bebé hasta este jueves, 29 de junio de 2023, que compartió una imagen por medio de su cuenta de Instagram en la que se le ve sosteniendo al recién nacido en sus brazos.



Acompañando la enternecedora fotografía, que muestra el torso de Naomi Campbell sosteniendo al pequeño, la actriz y modelo escribió un sentido mensaje dedicándole su amor al nuevo miembro de la familia: “Mi pequeño amor. Sé que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡Bendecido seas! ¡Bienvenido, bebé! Nunca es tarde para ser mamá”, publicó.

Esta es la primera fotografía en la que Naomi Campbell muestra al niño, del cual todavía se desconoce su nombre. En la imagen se puede observar al pequeño, que no muestra el rostro, vestido con un traje blanco de Dolce & Gabbana diseñado por Rodney Burns, sosteniendo la mano de su madre y de quien sería su hermana, la primogénita de la modelo, Valerie Morris Campbell.

La llegada de este bebé al mundo se produce dos años después del nacimiento de la primera hija de la empresaria, cuyo anuncio también fue inesperado en mayo de 2021. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener este alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, decía la publicación realizada en ese entonces, acompañada de otra fotografía.

En una entrevista realizada por la revista Vogue, Naomi Campbell contó su experiencia como madre y aseguró que se trataba de lo mejor que había hecho en su vida, por lo que no descartaba la posibilidad de tener más hijos.

Publicidad

¿Quién es Naomi Campbell?

Naomi Campbell es una reconocida supermodelo, actriz y empresaria británica. A lo largo de su carrera, se ha convertido en una de las modelos más influyentes y reconocidas en la industria de la moda.

La modelo, que nació el 22 de mayo de 1970 en Londres, Inglaterra, comenzó su carrera a una edad temprana y fue descubierta a los 15 años mientras caminaba por las calles de la ciudad. Rápidamente se convirtió en una de las modelos más solicitadas y apareció en numerosas portadas de revistas de renombre.

Fue una de las supermodelos más prominentes de la década de 1990 y ha trabajado con importantes diseñadores y casas de moda, como Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, entre otros.