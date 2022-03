Natalia Durán contó que su papá biológico abusó sexualmente de ella desde que era una bebé

Natalia Durán, reconocida actriz colombiana, se ha tomado un espacio para dar detalles de su vida y sobre la difícil niñez a la que se enfrentó la cual, afirma, la convirtieron en la mujer que es hoy en día.

Calmada, pero con dolor, la mujer de 38 años contó que tiene dos padres, uno es el biológico y el otro es el hombre que la adoptó, Mauricio Durán, y quien le dio su apellido. “Fue quien me ayudó a tener una perspectiva sana y más amable frente a la masculinidad”.

En su relato, Natalia Durán cuenta que el agresor, Fernando Segura, abusó de ella “de todas las formas” desde que era tan solo una bebé "fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos”. Relató que los abusos fueron “de manera violenta, sexual” y hasta maltrató a su mamá, de quien también abusaba sexualmente, delante suyo.

Además de los trágicos momentos que vivió por culpa de su padre biológico, Natalia Durán cuenta que dos primos, por parte de su familia materna, también la agredieron sexualmente.

Confesó que nunca se sintió segura con su cuerpo y las afectaciones que le trajeron psicológicamente los abusos. “Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda”.

Natalia Durán también hizo énfasis en los duros momentos que ha pasado tras el diagnóstico de cáncer de tiroides , las cirugías, los cambios en su cuerpo y el dolor que le produce enfrentar la enfermedad.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

- Línea Nacional: 155

- Policía Nacional: 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

- Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

- WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320