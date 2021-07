Natalia Durán da nuevas noticias sobre su salud: “tengo más metástasis de lo que creía”

La actriz Natalia Durán , quien lucha con un cáncer de tiroides, dio nuevas noticias sobre su estado de salud.

“La patología no salió tan chévere, tengo muchas más metástasis de lo que creía, pero lo positivo es que me he ido recuperando mucho del Síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer, pero vamos día a día, aprendiendo mucho”, manifestó la actriz.

Durán fue diagnosticada en marzo de este año y desde ese entonces ha tenido dos cirugías y se encuentra bajo tratamiento para superar la enfermedad. Sus seguidores se manifestaron con mensajes de aliento y solidaridad.

“Con mucho agradecimiento por toda la buena energía, cada uno de los mensajes que recibo me llena de alegría”, expresó Natalia Durán.

La actriz aseguró que esta semana será de terapias y continuará compartiendo los avances sobre su salud.