Natalia Durán está libre de cáncer: “Esto no quiere decir que todo termina aquí”

Fue en el mes de marzo de 2021 cuando la actriz Natalia Durán contó que estaba luchando contra el cáncer de tiroides y tendría que ser sometida a varias cirugías. En ese momento inició una batalla en la que constantemente mantenía informados a sus seguidores, que no escatimaban esfuerzos para enviarle todo su apoyo y oraciones para una pronta recuperación.



Desde entonces, la artista, recordada por su participación en programas como ‘Tu cara me suena’, de Caracol Televisión, tuvo que enfrentarse a varios días en la clínica y, entre otras, tres cirugías y una terapia con yodo radiactivo, conocida como yodoterapia, hasta que recibió la noticia esperada: está libre de cáncer.

Aunque no ha hablado mucho del tema en sus redes sociales, como estaba acostumbrado, en diálogo con la revista Vea se refirió a lo que han sido los últimos días, luego de conocer que entró en remisión.

Contó que “fue hace unos meses con el último examen” cuando se enteró de las buenas noticias sobre su salud y, por supuesto, “fue muy lindo”, aunque dice que aún no celebran porque hay resultados de exámenes pendientes. Sin embargo, reconoció, ella y sus hijos dijeron “vamos bien, por buen camino”.

“Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis”, comentó Natalia Durán.



Según mencionó, se “sentía muy bien hace mucho tiempo” y ahora se ha dedicado a enseñar su estilo de vida, basado en el cambio de alimentación y en entender la biología del cuerpo, a “otras personas para poder sanarse”.

“Me he preparado mucho para eso y, desde que hice esa trasformación, todo cambió. Muchas enfermedades que tenía antes se fueron. Sigo en exámenes obviamente. Esto no quiere decir que todo termina aquí; remisión quiere decir que estoy bien, pero uno no sabe más adelante y, para ello, tengo un estilo de vida que me garantiza y me hace sentir muy vital, viva, muy bien”, enfatizó agregando que “lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa”.

Natalia Durán también señaló que “de alguna manera le perdí muchísimo miedo a la muerte, porque la muerte fue como mi amiga. Confrontarla en momentos duros y difíciles es lo hace que uno no avance más; si uno no le tiene miedo a la muerte al final no tiene nada que perder, en cambio mucho que ganar”.