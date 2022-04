Natalia Durán inició nuevo tratamiento contra el cáncer de tiroides: "Me siento fuerte"

Hace algunas horas, Natalia Durán confirmó en sus redes sociales que se someterá a un tratamiento radiactivo contra el cáncer de tiroides. La actriz reveló en marzo de 2021 que padecía esta enfermedad y ha tenido algunas intervenciones quirúrgicas.

"Me van a hacer mis exámenes (…) Me hospitalizan para hacerme mi tratamiento radiactivo. Deséenme la buena. Me siento lista, me siento fuerte, contenta y preparada para todos estos retos”, dijo Natalia Durán en sus historias de Instagram.

La vallecaucana también aprovechó las redes sociales hace algunos días para revelar que fue víctima de abuso sexual en su niñez por parte de su padre biológico.

Natalia Durán añadió que además sufrió de agresión sexual por parte de dos primos de su familia materna.

