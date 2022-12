Natalia Jiménez demandó a su exesposo porque no le permitía viajar con su hija a México

La cantautora Natalia Jiménez contó a través de redes sociales el lío legal en el que se encontraba para poder viajar con su hija a México, país que visita constantemente para realizar presentaciones. Incluso tiene una casa allí.



Tras esperar más de un año a que su expareja, Daniel Trueba, autorizara que la niña saliera a otro país que no fuera España o Estados Unidos, Natalia Jiménez decidió proceder legalmente.

“Como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda”, contó hace apenas unos días en su cuenta de Instagram.

En el video, Natalia Jiménez aprovechó para pedirle a sus seguidores que la mantuvieran en sus oraciones. Según informaron medios especializados, Trueba no dejaba que su hija fuera a México argumentando motivos de seguridad.

“Para mí no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda”, dijo la artista, agregando que en los próximos días sería la audiencia del caso.

Luego de esto las buenas noticias para Natalia Jiménez no tardaron. En las últimas horas se conoció que ganó la batalla legal.

"Estoy feliz de que mi hija [Alessandra] va a poder venir conmigo a México; vamos a estar de vacaciones, en diciembre, y al fin va a venir a México conmigo, ¡sí!, ¡sí! ¡Estoy feliz, estoy muy contenta!", comentó en un mensaje en redes sociales en el que además le agradecía a quienes la apoyaron.