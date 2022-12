Natalia París denunció trato "grosero" por parte de trabajadores de reconocida aerolínea

A través de sus redes sociales, la modelo paisa Natalia París denunció un maltrato por parte de los trabajadores de una reconocida aerolínea. La también DJ se despachó en contra de las dos personas involucradas, un hombre y una mujer, quienes, según sus palabras, tuvieron un comportamiento descortés.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”, precisó en el video.

De igual manera, Natalia París comparó lo ocurrido con las situaciones con las que se ha enfrentado en la web.

“No, es que esa cagada de la gente usar tapabocas. Es como esos haters que escriben por redes sociales y nadie los ve, creen que nadie los ve…”, señaló.

La denuncia de la modelo fue apoyada por diversos usuarios de las redes sociales, quienes dejaron comentarios como “Muy bien, hay que denunciar esto” y “Muchos de esos empleados son prepotentes”.

Hasta la fecha, la aerolínea involucrada no se ha pronunciado sobre el incidente denunciado por Natalia París.