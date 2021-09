Natalia París dice que la obligaron a vacunarse contra el COVID-19

La modelo y Dj Natalia París vuelve a estar en el foco de las críticas por su pensamiento sobre la pandemia del coronavirus COVID-19 y, ahora, la vacunación contra el virus.

Alrededor del COVID-19, la también empresaria Natalia París hizo el año pasado una polémica recomendación que la puso en el ojo del huracán: sugirió que el dióxido de cloro sirve para prevenir lo, algo que expertos han negado rotundamente.

Tras esa salida en falso, la Superintendencia de Industria y Comercio le exigió dejar de promocionar el supuesto remedio “que te salva de la vacuna”.

Por lo que este nuevo pronunciamiento no es sorpresivo, pero sí rechazado por varios que, siguiendo las recomendaciones de los expertos en el tema, le recuerdan a Natalia París que son la vacuna y el autocuidado los que salvan vidas.

Natalia París , de 47 años, le contó el programa 'Lo sé todo' por qué no se pudo negar a la vacunación contra el COVID .

"Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país", dijo.

Además, indicó que “personalmente pienso que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud, que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano".